13.05.2025
Смотреть онлайн Chikaraishi/Shin - Mushika/Ozeki 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Toyama WD: Chikaraishi/Shin — Mushika/Ozeki . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:33 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Toyama WD
Завершен
(7:6, 4:6, 1:0)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chikaraishi/Shin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Mushika/Ozeki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Chikaraishi/Shin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Chikaraishi/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Mushika/Ozeki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Chikaraishi/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Mushika/Ozeki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Chikaraishi/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Mushika/Ozeki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Mushika/Ozeki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Mushika/Ozeki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Chikaraishi/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Chikaraishi/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Mushika/Ozeki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Chikaraishi/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Mushika/Ozeki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Mushika/Ozeki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Mushika/Ozeki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Mushika/Ozeki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Chikaraishi/Shin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Chikaraishi/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Mushika/Ozeki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
37%
42%
Реализация брейк - пойнтов
70%
80%
