13.05.2025
Смотреть онлайн Kitahara/Ohashi - Blackbeard/Hagi 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Toyama WD: Kitahara/Ohashi — Blackbeard/Hagi . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:03 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Toyama WD
Завершен
(6:1, 5:1)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Blackbeard/Hagi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Kitahara/Ohashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Kitahara/Ohashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Kitahara/Ohashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kitahara/Ohashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Kitahara/Ohashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Kitahara/Ohashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Kitahara/Ohashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Kitahara/Ohashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Kitahara/Ohashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Kitahara/Ohashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Kitahara/Ohashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Blackbeard/Hagi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Kitahara/Ohashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
81%
48%
Реализация брейк - пойнтов
83%
0%
