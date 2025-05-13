Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Лиу Ч / Чжан И - Ву/Янг 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan WD: Лиу Ч / Чжан ИВу/Янг . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Maanshan WD
Лиу Ч / Чжан И
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
13 мая 2025
Ву/Янг
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ву/Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Лиу Ч / Чжан И - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Лиу Ч / Чжан И - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ву/Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ву/Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ву/Янг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Лиу Ч / Чжан И - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ву/Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лиу Ч / Чжан И - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ву/Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ву/Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ву/Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лиу Ч / Чжан И - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ву/Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ву/Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Ву/Янг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Лиу Ч / Чжан И - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ву/Янг - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
51%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
36%
Рейтинг WTA