Текстовая трансляция

Гейм 1 - Ву/Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Лиу Ч / Чжан И - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Лиу Ч / Чжан И - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Ву/Янг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Ву/Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Ву/Янг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Лиу Ч / Чжан И - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Ву/Янг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Лиу Ч / Чжан И - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Ву/Янг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Ву/Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Ву/Янг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Лиу Ч / Чжан И - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Ву/Янг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Ву/Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 16 - Ву/Янг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Лиу Ч / Чжан И - взял свою подачу со счетом 30-40