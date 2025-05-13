13.05.2025
Смотреть онлайн Hou/Wang - Liu/Luo 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan WD: Hou/Wang — Liu/Luo . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hou/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Liu/Luo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Hou/Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Hou/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Hou/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Hou/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Hou/Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Hou/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Hou/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Hou/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Hou/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Hou/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Hou/Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
83%
50%
Реализация брейк - пойнтов
83%
0%
Комментарии к матчу