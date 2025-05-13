13.05.2025
Смотреть онлайн Tian/Zou - Aixirefu/Zhu 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan WD: Tian/Zou — Aixirefu/Zhu . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:42 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan WD
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aixirefu/Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Tian/Zou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Aixirefu/Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Aixirefu/Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Aixirefu/Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Aixirefu/Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Aixirefu/Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Aixirefu/Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Aixirefu/Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Aixirefu/Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Aixirefu/Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Tian/Zou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Tian/Zou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Tian/Zou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Aixirefu/Zhu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Tian/Zou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Aixirefu/Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
67%
72%
Реализация брейк - пойнтов
11%
44%
