13.05.2025
Смотреть онлайн Honori Koyama/Noguchi - Ви/Лее 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Toyama WD: Honori Koyama/Noguchi — Ви/Лее . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:06 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Toyama WD
Завершен
(6:1, 6:7, 0:1)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ви/Лее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Honori Koyama/Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Honori Koyama/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Honori Koyama/Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Honori Koyama/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Honori Koyama/Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Honori Koyama/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ви/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ви/Лее - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ви/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Honori Koyama/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Honori Koyama/Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Honori Koyama/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ви/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Honori Koyama/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Honori Koyama/Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ви/Лее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ви/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Honori Koyama/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
51%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
