13.05.2025
Смотреть онлайн Phang Ziyi/Yongmod - Kawagishi/Nakashima 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Toyama WD: Phang Ziyi/Yongmod — Kawagishi/Nakashima . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 07:43 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Toyama WD
Завершен
(0:6, 2:5)
(0:6, 2:5)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kawagishi/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Kawagishi/Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Kawagishi/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Kawagishi/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Kawagishi/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Kawagishi/Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Kawagishi/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Phang Ziyi/Yongmod - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Kawagishi/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Kawagishi/Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Phang Ziyi/Yongmod - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Kawagishi/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Kawagishi/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Kawagishi/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
32%
67%
Реализация брейк - пойнтов
25%
55%
Комментарии к матчу