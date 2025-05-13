13.05.2025
Смотреть онлайн Аюми Миямото - Yuno Kitahara 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Toyama: Аюми Миямото — Yuno Kitahara . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Toyama
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Yuno Kitahara - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
42%
65%
Реализация брейк - пойнтов
100%
86%
