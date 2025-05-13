13.05.2025
Смотреть онлайн Хонори Кояма - Юи Чикарайши 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Toyama: Хонори Кояма — Юи Чикарайши . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Toyama
Завершен
(6:7, 3:6)
(6:7, 3:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Хонори Кояма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Юи Чикарайши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Хонори Кояма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
62%
57%
Реализация брейк - пойнтов
60%
44%
Комментарии к матчу