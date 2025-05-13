13.05.2025
Смотреть онлайн Hinata Furutani - Remika Ohashi 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Toyama: Hinata Furutani — Remika Ohashi . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Toyama
Завершен
(6:3, 3:6, 1:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Remika Ohashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Hinata Furutani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Remika Ohashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Hinata Furutani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Hinata Furutani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Hinata Furutani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Hinata Furutani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Remika Ohashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Hinata Furutani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Remika Ohashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Hinata Furutani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Hinata Furutani - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Remika Ohashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Remika Ohashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Remika Ohashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Remika Ohashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Hinata Furutani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Remika Ohashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Remika Ohashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Remika Ohashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Remika Ohashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Remika Ohashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Remika Ohashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Hinata Furutani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Remika Ohashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
52%
58%
Реализация брейк - пойнтов
33%
78%
