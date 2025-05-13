13.05.2025
Смотреть онлайн Kawaguchi/Kuwata - Kuramochi/Omae 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Kurume WD: Kawaguchi/Kuwata — Kuramochi/Omae . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:51 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Kurume WD
Завершен
(7:5, 5:7, 1:0)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kuramochi/Omae - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Kuramochi/Omae - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Kawaguchi/Kuwata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Kawaguchi/Kuwata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Kuramochi/Omae - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Kuramochi/Omae - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Kawaguchi/Kuwata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Kawaguchi/Kuwata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Kuramochi/Omae - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kawaguchi/Kuwata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kawaguchi/Kuwata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Kawaguchi/Kuwata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Kawaguchi/Kuwata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Kawaguchi/Kuwata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Kawaguchi/Kuwata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Kawaguchi/Kuwata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Kuramochi/Omae - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Kuramochi/Omae - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Kuramochi/Omae - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Kuramochi/Omae - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Kuramochi/Omae - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Kawaguchi/Kuwata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Kuramochi/Omae - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Kuramochi/Omae - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
55%
59%
Реализация брейк - пойнтов
36%
38%
Комментарии к матчу