13.05.2025
Смотреть онлайн Imamura/Ren - Furuya/Sodeyama 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Kurume WD: Imamura/Ren — Furuya/Sodeyama . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:25 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Kurume WD
Завершен
(6:2, 6:1)
(6:2, 6:1)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Furuya/Sodeyama - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Imamura/Ren - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Imamura/Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Imamura/Ren - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Imamura/Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Furuya/Sodeyama - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Imamura/Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Imamura/Ren - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Imamura/Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Imamura/Ren - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Imamura/Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Imamura/Ren - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Furuya/Sodeyama - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Imamura/Ren - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Imamura/Ren - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
64%
45%
Реализация брейк - пойнтов
86%
25%
Комментарии к матчу