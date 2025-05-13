13.05.2025
Смотреть онлайн Shigeta/Natsumi Shioya - Soeda/Uchijima 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Toyama WD: Shigeta/Natsumi Shioya — Soeda/Uchijima . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 07:43 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Toyama WD
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Shigeta/Natsumi Shioya - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Soeda/Uchijima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Soeda/Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Shigeta/Natsumi Shioya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Shigeta/Natsumi Shioya - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Soeda/Uchijima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Soeda/Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Soeda/Uchijima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Soeda/Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Soeda/Uchijima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Soeda/Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Soeda/Uchijima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Soeda/Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Soeda/Uchijima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Shigeta/Natsumi Shioya - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Soeda/Uchijima - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
50%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
83%
Комментарии к матчу