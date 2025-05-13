13.05.2025
Смотреть онлайн Kim/Lin - Мегуми Нишимото / Озеки М 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Toyama WD: Kim/Lin — Мегуми Нишимото / Озеки М . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:02 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Toyama WD
Завершен
(6:3, 6:4)
(6:3, 6:4)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kim/Lin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Kim/Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Kim/Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мегуми Нишимото / Озеки М - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Мегуми Нишимото / Озеки М - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Мегуми Нишимото / Озеки М - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мегуми Нишимото / Озеки М - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мегуми Нишимото / Озеки М - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Kim/Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мегуми Нишимото / Озеки М - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kim/Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Kim/Lin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Мегуми Нишимото / Озеки М - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Kim/Lin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
73%
61%
Реализация брейк - пойнтов
40%
40%
Комментарии к матчу