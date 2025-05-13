13.05.2025
Смотреть онлайн Tian Jialin - Фан Йин Ксун 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Tian Jialin — Фан Йин Ксун . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:22 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(4:6, 5:7)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фан Йин Ксун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Фан Йин Ксун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Фан Йин Ксун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Фан Йин Ксун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Фан Йин Ксун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Фан Йин Ксун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Фан Йин Ксун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Фан Йин Ксун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Фан Йин Ксун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Фан Йин Ксун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Tian Jialin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Tian Jialin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Tian Jialin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Фан Йин Ксун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Фан Йин Ксун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Фан Йин Ксун - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
57%
73%
Реализация брейк - пойнтов
100%
33%
Комментарии к матчу