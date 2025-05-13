13.05.2025
Смотреть онлайн Хонока Кобаяши - Нана Кавагиши 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Toyama: Хонока Кобаяши — Нана Кавагиши . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Toyama
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
67%
39%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
