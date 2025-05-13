13.05.2025
Смотреть онлайн Мэн Цзи Чен - Lexue Xiao 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Мэн Цзи Чен — Lexue Xiao . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:21 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
70%
50%
Реализация брейк - пойнтов
56%
29%
