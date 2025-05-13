13.05.2025
Смотреть онлайн Эми Чжу - Yiming Dang 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Эми Чжу — Yiming Dang . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(6:4, 7:5)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yiming Dang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Эми Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Yiming Dang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Yiming Dang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Эми Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Yiming Dang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Yiming Dang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Yiming Dang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Yiming Dang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Yiming Dang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Yiming Dang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
0
7
Выигрыш первой подачи
62%
60%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Комментарии к матчу