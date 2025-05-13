13.05.2025
Смотреть онлайн Чен Донг - Шэн Тан 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Чен Донг — Шэн Тан . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Шэн Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Шэн Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
56%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
44%
