Смотреть онлайн Чен Донг - Шэн Тан 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Чен Донг — Шэн Тан . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .