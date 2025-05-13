13.05.2025
Смотреть онлайн Лингси Чжао - Киан Сун 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Лингси Чжао — Киан Сун . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Лингси Чжао - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лингси Чжао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Лингси Чжао - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лингси Чжао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Лингси Чжао - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лингси Чжао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Лингси Чжао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Лингси Чжао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Лингси Чжао - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Лингси Чжао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Лингси Чжао - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лингси Чжао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
0
8
Выигрыш первой подачи
59%
49%
Реализация брейк - пойнтов
44%
67%
Комментарии к матчу