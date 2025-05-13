Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Юйкван Цин - Ханьи Лиу 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Юйкван ЦинХаньи Лиу . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Luan
Юйкван Цин
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
13 мая 2025
Ханьи Лиу
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Юйкван Цин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Юйкван Цин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ханьи Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ханьи Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Юйкван Цин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ханьи Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Ханьи Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Ханьи Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Ханьи Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

История последних встреч

Юйкван Цин
Юйкван Цин
Ханьи Лиу
Юйкван Цин
0 побед
1 победа
0%
100%
27.05.2025
Юйкван Цин
Юйкван Цин
1:1
Ханьи Лиу
Ханьи Лиу
Обзор

Статистика матча

Эйсы
2
8
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
62%
78%
Реализация брейк - пойнтов
50%
30%
Комментарии к матчу
