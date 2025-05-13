Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.05.2025

Смотреть онлайн Юй Сун Пак - Jintao Lan 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Юй Сун ПакJintao Lan . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Luan
Юй Сун Пак
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Jintao Lan
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Jintao Lan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Jintao Lan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Jintao Lan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
5
2
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
89%
56%
Реализация брейк - пойнтов
27%
0%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
ATP Файналс - МП
ATP Файналс - МП
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
10 Ноября
20:00
Челтенхэм Челтенхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
10 Ноября
23:00
Факел Факел
Спартак Спартак
10 Ноября
19:30
Илирия Илирия
Спартак Суботица Спартак Суботица
10 Ноября
20:00
Dplus KIA Dplus KIA
G2 Esports G2 Esports
10 Ноября
23:30
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA