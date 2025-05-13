13.05.2025
Смотреть онлайн Дзюмпеи Ямасаки - Xing Dao Chen 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Дзюмпеи Ямасаки — Xing Dao Chen . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:3, 6:1)
(6:3, 6:1)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Xing Dao Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Xing Dao Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Xing Dao Chen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
81%
47%
Реализация брейк - пойнтов
67%
29%
Комментарии к матчу