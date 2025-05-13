Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Джангксу Хан - Ruirui Zou 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Джангксу ХанRuirui Zou . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 06:31 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Maanshan
Джангксу Хан
Завершен
(2:6, 6:1, 6:1)
2 : 1
13 мая 2025
Ruirui Zou
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ruirui Zou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ruirui Zou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Ruirui Zou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ruirui Zou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ruirui Zou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ruirui Zou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ruirui Zou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Джангксу Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Ruirui Zou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
57%
52%
Реализация брейк - пойнтов
47%
36%
Комментарии к матчу
