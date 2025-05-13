13.05.2025
Смотреть онлайн Хироко Кувата - Саки Имамура 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Kurume: Хироко Кувата — Саки Имамура . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Kurume
Завершен
(4:6, 6:6)
0 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Саки Имамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хироко Кувата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Хироко Кувата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Хироко Кувата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Хироко Кувата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Хироко Кувата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Хироко Кувата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Хироко Кувата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Хироко Кувата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Хироко Кувата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Хироко Кувата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
55%
57%
Реализация брейк - пойнтов
62%
50%
