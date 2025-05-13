Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Вушуанг Чженг - Эрика Сема 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Changwon: Вушуанг ЧженгЭрика Сема . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Changwon
Вушуанг Чженг
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Эрика Сема
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Вушуанг Чженг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Вушуанг Чженг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Вушуанг Чженг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Вушуанг Чженг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Вушуанг Чженг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Вушуанг Чженг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
61%
38%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
Комментарии к матчу
