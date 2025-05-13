13.05.2025
Смотреть онлайн Emiliano Aguilera Guerrero - Adrian Quiros Monterrey 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Xalapa: Emiliano Aguilera Guerrero — Adrian Quiros Monterrey . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 06:01 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Xalapa
Завершен
(6:4, 6:3)
(6:4, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Emiliano Aguilera Guerrero - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Adrian Quiros Monterrey - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Emiliano Aguilera Guerrero - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Adrian Quiros Monterrey - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Emiliano Aguilera Guerrero - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Adrian Quiros Monterrey - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Emiliano Aguilera Guerrero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Emiliano Aguilera Guerrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Adrian Quiros Monterrey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Emiliano Aguilera Guerrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Emiliano Aguilera Guerrero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Emiliano Aguilera Guerrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Emiliano Aguilera Guerrero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Adrian Quiros Monterrey - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Adrian Quiros Monterrey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Emiliano Aguilera Guerrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Adrian Quiros Monterrey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Emiliano Aguilera Guerrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Emiliano Aguilera Guerrero - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
67%
51%
Реализация брейк - пойнтов
71%
75%
Комментарии к матчу