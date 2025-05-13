Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Wilhelm Saiga - Эухенио Гонсалес Фицморис 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Xalapa: Wilhelm SaigaЭухенио Гонсалес Фицморис . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:43 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Xalapa
Wilhelm Saiga
Завершен
(2:6, 4:5)
0 : 2
13 мая 2025
Эухенио Гонсалес Фицморис
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eugenio G Fitzmaurice - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Eugenio G Fitzmaurice - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Wilhelm Saiga - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Eugenio G Fitzmaurice - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Eugenio G Fitzmaurice - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Eugenio G Fitzmaurice - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Wilhelm Saiga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Eugenio G Fitzmaurice - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Eugenio G Fitzmaurice - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Wilhelm Saiga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Eugenio G Fitzmaurice - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Wilhelm Saiga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Wilhelm Saiga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Eugenio G Fitzmaurice - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Eugenio G Fitzmaurice - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Eugenio G Fitzmaurice - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Wilhelm Saiga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Eugenio G Fitzmaurice - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
54%
63%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
