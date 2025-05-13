13.05.2025
Смотреть онлайн Энмануэль Мунос - Carlo Arena Fava 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Xalapa: Энмануэль Мунос — Carlo Arena Fava . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:19 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Xalapa
Завершен
(4:6, 2:6)
(4:6, 2:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Carlo Arena Fava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Carlo Arena Fava - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Энмануэль Мунос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Carlo Arena Fava - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Энмануэль Мунос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Carlo Arena Fava - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Энмануэль Мунос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Carlo Arena Fava - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Энмануэль Мунос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Carlo Arena Fava - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Энмануэль Мунос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Carlo Arena Fava - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Carlo Arena Fava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Carlo Arena Fava - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Энмануэль Мунос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Carlo Arena Fava - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Carlo Arena Fava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Carlo Arena Fava - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
57%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
38%
Комментарии к матчу