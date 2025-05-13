13.05.2025
Смотреть онлайн Николас Холлендер - Agustin Salazar 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Xalapa: Николас Холлендер — Agustin Salazar . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:03 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Xalapa
Завершен
(7:5, 7:5)
(7:5, 7:5)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Холлендер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Agustin Salazar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Николас Холлендер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Agustin Salazar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Николас Холлендер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Agustin Salazar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Agustin Salazar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Agustin Salazar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Николас Холлендер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Николас Холлендер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Николас Холлендер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Николас Холлендер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Agustin Salazar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Agustin Salazar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Николас Холлендер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Николас Холлендер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Николас Холлендер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Николас Холлендер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Николас Холлендер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Agustin Salazar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Agustin Salazar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Agustin Salazar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Николас Холлендер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Николас Холлендер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
66%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
23%
Комментарии к матчу