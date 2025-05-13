Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Emmanuel Valsamis - Flynn Caruana 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Craigieburn: Emmanuel ValsamisFlynn Caruana . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 07:20 по московскому времени и пройдет на корте Hume Tennis & Community Centre - Court 02.

МСК, Корт: Hume Tennis & Community Centre - Court 02
UTR Pro Craigieburn
Emmanuel Valsamis
Завершен
(5:7, 0:6)
0 : 2
13 мая 2025
Flynn Caruana
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Emmanuel Valsamis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Flynn Caruana - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Emmanuel Valsamis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Emmanuel Valsamis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Emmanuel Valsamis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Emmanuel Valsamis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Flynn Caruana - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Flynn Caruana - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Flynn Caruana - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Flynn Caruana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
49%
73%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Комментарии к матчу
