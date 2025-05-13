Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Paul Howe - Марин Думитру 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Craigieburn: Paul HoweМарин Думитру . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:45 по московскому времени и пройдет на корте Hume Tennis & Community Centre - Court 02.

МСК, Корт: Hume Tennis & Community Centre - Court 02
UTR Pro Craigieburn
Paul Howe
Завершен
(5:7, 0:6)
0 : 2
13 мая 2025
Марин Думитру
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марин Думитру - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Марин Думитру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Марин Думитру - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Марин Думитру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Paul Howe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Paul Howe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Paul Howe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Paul Howe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Марин Думитру - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Paul Howe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Марин Думитру - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Марин Думитру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Марин Думитру - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Марин Думитру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Марин Думитру - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Марин Думитру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Марин Думитру - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Марин Думитру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
4
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
57%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу
