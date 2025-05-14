Смотреть онлайн Эмилиана Аранго/Рената Заразуа - Maleckova/Skoch 14.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Парма - пары: Эмилиана Аранго/Рената Заразуа — Maleckova/Skoch, 1/8 финала . Начало встречи 14 мая 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.