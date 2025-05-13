Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.05.2025

Смотреть онлайн Лурдес Айала - Justina Lassaga 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Trelew: Лурдес АйалаJustina Lassaga . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Trelew
Лурдес Айала
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
13 мая 2025
Justina Lassaga
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лурдес Айала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Justina Lassaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Justina Lassaga - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лурдес Айала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Justina Lassaga - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лурдес Айала - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лурдес Айала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лурдес Айала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
87%
50%
Реализация брейк - пойнтов
36%
0%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
WTA Ухань
WTA Ухань
Китай
ATP Шанхай
ATP Шанхай
Китай
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
Team Falcons Team Falcons
w7m esports w7m esports
9 Ноября
23:00
Крузейро Крузейро
Флуминенсе Флуминенсе
9 Ноября
22:00
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Бока Х Бока Х
Ривер Плейт Ривер Плейт
9 Ноября
22:30
Витория Витория
Ботафого Ботафого
9 Ноября
22:00
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Питтсбург Питтсбург
9 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA