13.05.2025
Смотреть онлайн Лурдес Айала - Justina Lassaga 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Trelew: Лурдес Айала — Justina Lassaga . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Trelew
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лурдес Айала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Justina Lassaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Justina Lassaga - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лурдес Айала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Justina Lassaga - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лурдес Айала - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лурдес Айала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лурдес Айала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Лурдес Айала - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
87%
50%
Реализация брейк - пойнтов
36%
0%
Комментарии к матчу