13.05.2025
Смотреть онлайн Зейнеп Сонмез - Джил Тайхманн 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Парма: Зейнеп Сонмез — Джил Тайхманн, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Grand Stand.
МСК, 1/16 финала, Корт: Grand Stand
WTA Парма
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джил Тайхманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Зейнеп Сонмез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Зейнеп Сонмез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Зейнеп Сонмез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Зейнеп Сонмез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Зейнеп Сонмез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джил Тайхманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Зейнеп Сонмез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Зейнеп Сонмез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Зейнеп Сонмез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Джил Тайхманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Зейнеп Сонмез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Джил Тайхманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Джил Тайхманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Джил Тайхманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
62%
70%
Реализация брейк - пойнтов
43%
71%
