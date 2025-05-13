13.05.2025
Смотреть онлайн Анна Бондар - Алисия Паркс 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Парма: Анна Бондар — Алисия Паркс, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
WTA Парма
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Алисия Паркс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Анна Бондар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
86%
62%
Реализация брейк - пойнтов
40%
100%
