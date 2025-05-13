13.05.2025
Смотреть онлайн Шуай Чжан - Ван Синьюй 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Парма: Шуай Чжан — Ван Синьюй, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на корте Grand Stand.
МСК, 1/16 финала, Корт: Grand Stand
WTA Парма
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Шуай Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ван Синьюй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Шуай Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ван Синьюй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Шуай Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
История последних встреч
Шуай Чжан
Ван Синьюй
1 победа
0 побед
100%
0%
26.09.2025
Ван Синьюй
0:2
Шуай Чжан
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
49%
79%
Реализация брейк - пойнтов
100%
44%
