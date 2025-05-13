Смотреть онлайн Мария Камила Осорио - Марина Стакушич 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Парма: Мария Камила Осорио — Марина Стакушич, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 13:10 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.