13.05.2025
Смотреть онлайн Мария Камила Осорио - Марина Стакушич 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Парма: Мария Камила Осорио — Марина Стакушич, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 13:10 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
WTA Парма
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Camila Osorio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Camila Osorio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Марина Стакушич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Марина Стакушич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Camila Osorio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Марина Стакушич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Марина Стакушич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Camila Osorio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Марина Стакушич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
41%
62%
Реализация брейк - пойнтов
75%
54%
