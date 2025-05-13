Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.05.2025

Смотреть онлайн Мария Камила Осорио - Марина Стакушич 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияWTA Парма: Мария Камила ОсориоМарина Стакушич, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 13:10 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
WTA Парма
Мария Камила Осорио
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Марина Стакушич
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Camila Osorio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Camila Osorio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Марина Стакушич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Марина Стакушич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Camila Osorio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Марина Стакушич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Марина Стакушич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Camila Osorio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Марина Стакушич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
41%
62%
Реализация брейк - пойнтов
75%
54%
Игры 1/16 финала
13.05
Германия Анна-Лена Фридзам Колумбия Эмилиана Аранго
2
1
6
3
4
6
6
4
Завершен
13.05
Лихтенштейн Катинка Вон Дайхман Египет Майар Шериф
0
2
5
7
2
6
Завершен
13.05
Австралия Присцилла Хон Германия Елла Сейдел
2
1
2
6
6
2
6
4
Завершен
13.05
Китай Шуай Чжан Китай Ван Синьюй
0
2
4
6
3
6
Завершен
13.05
Казахстан Юлия Путинцева Япония Эна Шибахара
2
0
6
3
6
4
Завершен
13.05
Румыния Патрисия Мария Тиг Мексика Рената Заразуа
0
2
5
7
0
6
Завершен
13.05
Италия Камилла Росателло Италия Николь Фосса Хуерго
2
0
6
2
6
0
Завершен
13.05
Колумбия Мария Камила Осорио Канада Марина Стакушич
0
2
3
6
1
6
Завершен
13.05
Австрия Юлия Грабер Латвия Семенистая Дарья
2
1
6
4
3
6
6
1
Завершен
13.05
Турция Зейнеп Сонмез Швейцария Джил Тайхманн
0
2
6
7
3
6
Завершен
13.05
Венгрия Анна Бондар США Алисия Паркс
2
0
6
2
6
4
Завершен
12.05
Венгрия Панна Удварди США Варвара Лепченко
1
2
4
6
6
3
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA