13.05.2025
Смотреть онлайн Присцилла Хон - Елла Сейдел 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Парма: Присцилла Хон — Елла Сейдел, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 15:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Парма
Завершен
(2:6, 6:2, 6:4)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Присцилла Хон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Елла Сейдел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Присцилла Хон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Присцилла Хон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Присцилла Хон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Присцилла Хон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Присцилла Хон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Присцилла Хон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Присцилла Хон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Елла Сейдел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Присцилла Хон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Присцилла Хон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Присцилла Хон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Присцилла Хон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Елла Сейдел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Присцилла Хон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Присцилла Хон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Присцилла Хон
Елла Сейдел
0 побед
1 победа
0%
100%
06.08.2025
Присцилла Хон
1:2
Елла Сейдел
Статистика матча
Эйсы
9
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
62%
59%
Реализация брейк - пойнтов
62%
44%
