13.05.2025
Смотреть онлайн Эрика Андреева - Кэти Болтер 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — WTA Париж: Эрика Андреева — Кэти Болтер, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 14:50 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
WTA Париж
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эрика Андреева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кэти Болтер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Эрика Андреева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Кэти Болтер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Эрика Андреева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Эрика Андреева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Кэти Болтер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Кэти Болтер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Кэти Болтер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Кэти Болтер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кэти Болтер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Кэти Болтер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эрика Андреева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кэти Болтер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Эрика Андреева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Кэти Болтер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Эрика Андреева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Кэти Болтер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Эрика Андреева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Кэти Болтер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
73%
73%
Реализация брейк - пойнтов
11%
75%
