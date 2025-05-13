13.05.2025
Смотреть онлайн Камилла Рахимова - Ksenia Efremova 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — WTA Париж: Камилла Рахимова — Ksenia Efremova, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
WTA Париж
Завершен
(6:3, 6:3)
(6:3, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Камилла Рахимова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ksenia Efremova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Камилла Рахимова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Камилла Рахимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отложено из-за дождя
Гейм 5 - Камилла Рахимова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ksenia Efremova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ksenia Efremova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Камилла Рахимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Камилла Рахимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ksenia Efremova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Камилла Рахимова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Камилла Рахимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Камилла Рахимова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Камилла Рахимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ksenia Efremova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ksenia Efremova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Камилла Рахимова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Камилла Рахимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
79%
52%
Реализация брейк - пойнтов
83%
33%
Игры 1/16 финала
Комментарии к матчу