13.05.2025

Смотреть онлайн Диане Парри - Хайли Батист 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияWTA Париж: Диане ПарриХайли Батист, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Париж
Диане Парри
Завершен
(6:3, 2:6, 3:6)
1 : 2
13 мая 2025
Хайли Батист
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Хайли Батист - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
8
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
61%
75%
Реализация брейк - пойнтов
43%
42%
Игры 1/16 финала
13.05
Франция Диане Парри США Хайли Батист
1
2
6
3
2
6
3
6
Завершен
13.05
Россия Камилла Рахимова Франция Ksenia Efremova
2
0
6
3
6
3
Завершен
13.05
США Аманда Анисимова Украина Юлия Стародубцева
2
0
6
1
6
2
Завершен
13.05
Франция Фиона Ферро Россия Анастасия Захарова
0
2
2
6
2
6
Завершен
13.05
Россия Эрика Андреева Англия Кэти Болтер
0
2
4
6
4
6
Завершен
13.05
Франция Элса Джакмо Китай Юйэ Юань
2
1
3
6
6
3
6
3
Завершен
13.05
Франция Варвара Грачева США Луиза Чирико
2
0
6
1
6
2
Завершен
13.05
Франция Хлоя Пакет Австралия Кимберли Биррелл
2
1
7
5
3
6
6
3
Завершен
13.05
Франция Джени Лим Чехия Катерина Синякова
0
2
2
6
6
7
Завершен
13.05
Таиланд Мананчая Савангкаев Япония Моюка Учиджима
1
2
6
1
4
6
3
6
Завершен
12.05
Хорватия Петра Мартик Франция Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона
2
1
6
2
2
6
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
