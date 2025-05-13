13.05.2025
Смотреть онлайн Диане Парри - Хайли Батист 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — WTA Париж: Диане Парри — Хайли Батист, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Париж
Завершен
(6:3, 2:6, 3:6)
(6:3, 2:6, 3:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Хайли Батист - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
8
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
61%
75%
Реализация брейк - пойнтов
43%
42%
Игры 1/16 финала
13.05
1
2
6
3
2
6
3
6
Завершен
13.05
2
0
6
3
6
3
Завершен
13.05
2
0
6
1
6
2
Завершен
13.05
0
2
2
6
2
6
Завершен
13.05
0
2
4
6
4
6
Завершен
13.05
2
1
3
6
6
3
6
3
Завершен
13.05
2
0
6
1
6
2
Завершен
13.05
2
1
7
5
3
6
6
3
Завершен
13.05
0
2
2
6
6
7
Завершен
13.05
1
2
6
1
4
6
3
6
Завершен
12.05
2
1
6
2
2
6
6
4
Завершен
Комментарии к матчу