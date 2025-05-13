13.05.2025
Смотреть онлайн Хлоя Пакет - Кимберли Биррелл 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — WTA Париж: Хлоя Пакет — Кимберли Биррелл, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
WTA Париж
Завершен
(7:5, 3:6, 6:3)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кимберли Биррелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Хлоя Пакет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кимберли Биррелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хлоя Пакет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кимберли Биррелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хлоя Пакет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Хлоя Пакет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Кимберли Биррелл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кимберли Биррелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Хлоя Пакет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Кимберли Биррелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хлоя Пакет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Кимберли Биррелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Кимберли Биррелл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Кимберли Биррелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Кимберли Биррелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Хлоя Пакет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Кимберли Биррелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Кимберли Биррелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Хлоя Пакет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Кимберли Биррелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Хлоя Пакет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Кимберли Биррелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Хлоя Пакет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
10
2
Двойные ошибки
9
12
Выигрыш первой подачи
65%
66%
Реализация брейк - пойнтов
46%
31%
