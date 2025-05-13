13.05.2025
Смотреть онлайн Мананчая Савангкаев - Моюка Учиджима 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — WTA Париж: Мананчая Савангкаев — Моюка Учиджима, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
WTA Париж
Завершен
(6:1, 4:6, 3:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мананчая Савангкаев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мананчая Савангкаев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Моюка Учиджима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мананчая Савангкаев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Мананчая Савангкаев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мананчая Савангкаев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Мананчая Савангкаев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Моюка Учиджима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Моюка Учиджима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Моюка Учиджима - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Моюка Учиджима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Мананчая Савангкаев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Моюка Учиджима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мананчая Савангкаев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мананчая Савангкаев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мананчая Савангкаев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Моюка Учиджима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Моюка Учиджима - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Моюка Учиджима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Мананчая Савангкаев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Моюка Учиджима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Мананчая Савангкаев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Мананчая Савангкаев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Моюка Учиджима - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Моюка Учиджима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Моюка Учиджима - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
7
12
Выигрыш первой подачи
49%
57%
Реализация брейк - пойнтов
50%
62%
Комментарии к матчу