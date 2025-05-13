13.05.2025
Смотреть онлайн Аманда Анисимова - Юлия Стародубцева 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — WTA Париж: Аманда Анисимова — Юлия Стародубцева, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
WTA Париж
Завершен
(6:1, 6:2)
(6:1, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuliia Starodubtseva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Аманда Анисимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Аманда Анисимова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Аманда Анисимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Аманда Анисимова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Аманда Анисимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Аманда Анисимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Аманда Анисимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Аманда Анисимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Yuliia Starodubtseva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Аманда Анисимова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Аманда Анисимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Yuliia Starodubtseva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Аманда Анисимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Аманда Анисимова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
71%
40%
Реализация брейк - пойнтов
50%
20%
Игры 1/16 финала
13.05
1
2
6
3
2
6
3
6
Завершен
13.05
2
0
6
3
6
3
Завершен
13.05
2
0
6
1
6
2
Завершен
13.05
0
2
2
6
2
6
Завершен
13.05
0
2
4
6
4
6
Завершен
13.05
2
1
3
6
6
3
6
3
Завершен
13.05
2
0
6
1
6
2
Завершен
13.05
2
1
7
5
3
6
6
3
Завершен
13.05
0
2
2
6
6
7
Завершен
13.05
1
2
6
1
4
6
3
6
Завершен
12.05
2
1
6
2
2
6
6
4
Завершен
Комментарии к матчу