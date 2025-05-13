Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Аманда Анисимова - Юлия Стародубцева 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияWTA Париж: Аманда АнисимоваЮлия Стародубцева, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
WTA Париж
Аманда Анисимова
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Юлия Стародубцева
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuliia Starodubtseva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Аманда Анисимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Аманда Анисимова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Аманда Анисимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Аманда Анисимова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Аманда Анисимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Аманда Анисимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Аманда Анисимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Аманда Анисимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Yuliia Starodubtseva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Аманда Анисимова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Аманда Анисимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Yuliia Starodubtseva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Аманда Анисимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Аманда Анисимова - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
71%
40%
Реализация брейк - пойнтов
50%
20%
Игры 1/16 финала
13.05
Франция Диане Парри США Хайли Батист
1
2
6
3
2
6
3
6
Завершен
13.05
Россия Камилла Рахимова Франция Ksenia Efremova
2
0
6
3
6
3
Завершен
13.05
США Аманда Анисимова Украина Юлия Стародубцева
2
0
6
1
6
2
Завершен
13.05
Франция Фиона Ферро Россия Анастасия Захарова
0
2
2
6
2
6
Завершен
13.05
Россия Эрика Андреева Англия Кэти Болтер
0
2
4
6
4
6
Завершен
13.05
Франция Элса Джакмо Китай Юйэ Юань
2
1
3
6
6
3
6
3
Завершен
13.05
Франция Варвара Грачева США Луиза Чирико
2
0
6
1
6
2
Завершен
13.05
Франция Хлоя Пакет Австралия Кимберли Биррелл
2
1
7
5
3
6
6
3
Завершен
13.05
Франция Джени Лим Чехия Катерина Синякова
0
2
2
6
6
7
Завершен
13.05
Таиланд Мананчая Савангкаев Япония Моюка Учиджима
1
2
6
1
4
6
3
6
Завершен
12.05
Хорватия Петра Мартик Франция Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона
2
1
6
2
2
6
6
4
Завершен
