13.05.2025
Смотреть онлайн Валерия Страхова - Валентина Рисер 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Trnava: Валерия Страхова — Валентина Рисер . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Trnava
Завершен
(6:3, 6:3)
(6:3, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Валерия Страхова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Валентина Рисер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Валерия Страхова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Валерия Страхова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Валентина Рисер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Валерия Страхова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Валентина Рисер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Валерия Страхова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Валерия Страхова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Валентина Рисер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Валерия Страхова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Валерия Страхова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Валерия Страхова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Валерия Страхова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Валентина Рисер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Валерия Страхова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Валентина Рисер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Валерия Страхова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
61%
46%
Реализация брейк - пойнтов
37%
57%
Комментарии к матчу