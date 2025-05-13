13.05.2025
Смотреть онлайн Киёка Окамура - Рената Ямрихова 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Trnava: Киёка Окамура — Рената Ямрихова . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 14:33 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Trnava
Завершен
(6:3, 3:6, 2:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Киёка Окамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Киёка Окамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Киёка Окамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Киёка Окамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Рената Ямрихова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Киёка Окамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Рената Ямрихова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Киёка Окамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Рената Ямрихова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Киёка Окамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Киёка Окамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Киёка Окамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Рената Ямрихова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Рената Ямрихова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Киёка Окамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Киёка Окамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Рената Ямрихова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
0
8
Выигрыш первой подачи
63%
67%
Реализация брейк - пойнтов
29%
50%
Комментарии к матчу