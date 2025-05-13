13.05.2025
Смотреть онлайн Кэрол Монне - Юрико Лили Миязаки 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Trnava: Кэрол Монне — Юрико Лили Миязаки . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Trnava
Завершен
(6:2, 7:6)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Юрико Лили Миязаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Юрико Лили Миязаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Юрико Лили Миязаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Юрико Лили Миязаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Юрико Лили Миязаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Кэрол Монне - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Юрико Лили Миязаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Юрико Лили Миязаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Юрико Лили Миязаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
65%
48%
Реализация брейк - пойнтов
50%
31%
