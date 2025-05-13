Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Арианн Хартоно - Anastasiya Konstantinovna Soboleva 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Trnava: Арианн ХартоноAnastasiya Konstantinovna Soboleva . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF W75 Trnava
Арианн Хартоно
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
13 мая 2025
Anastasiya Konstantinovna Soboleva
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Арианн Хартоно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Арианн Хартоно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Арианн Хартоно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Арианн Хартоно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
50%
69%
Реализация брейк - пойнтов
25%
45%
Комментарии к матчу
