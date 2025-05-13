13.05.2025
Смотреть онлайн Далма Галфи - Лина Глушко 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Trnava: Далма Галфи — Лина Глушко . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 16:45 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Trnava
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лина Глушко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лина Глушко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Лина Глушко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лина Глушко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Лина Глушко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Лина Глушко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лина Глушко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
61%
64%
Реализация брейк - пойнтов
57%
29%
Комментарии к матчу